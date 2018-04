Los 8 mejores homenajes a la música de Kurt Cobain

Kurt Cobain llegó muy deprisa y se fue muy deprisa. El líder de Nirvana revolucionó el mundo de la música y lo dejó con tan sólo 27 años. El legado de su forma de componer e interpretar está presente en mucha de la música posterior, y sus canciones han sido versionadas en innumerables ocasiones. Para recordarle, aquí dejamos ocho de las mejores:

Joan Jett y Nirvana – Smells Like Teen Spirit (2014)

La inducción de Nirvana al Salón de la Fama del Rock and Roll planteó en su momento algunos desafíos logísticos interesantes. ¿Los miembros vivos en aquel momento, Dave Grohl y Krist Novoselic, tocarían una canción de Nirvana juntos por primera vez desde la muerte de Kurt Cobain? Si es así, ¿quién cantaría? Después de mucho debate, el grupo decidió seleccionar cuatro mujeres diferentes. Comenzaron con Joan Jett, quien clavó la canción más emblemática, Smells Like Teen Spirit.

Sinéad O’Connor – All Apologies (2012)

Apenas unos meses después de la muerte de Cobain, Sinead O’Connor versionó All Apologies para su álbum Universal Mother (1994). La versión original había sido lanzada en In Utero tan solo un año antes. Vale la pena destacar que Cobain dedicó esta canción a su esposa Courtney Love y a su hija Frances Bean durante la conocida aparición de Nirvana en el Reading Festival de 1992.

Evanescence – Heart shaped box (2003)

El grupo de Amy Lee y el guitarrista Ben Moody, Evanescence, interpretó una versión de Heart Shaped Box, el que fuera el primer sencillo de In Utero durante un concierto acústico de MTV en Australia. El grupo siempre se declaró seguidor de las letras y música de Nirvana.

2CELLOS – Smells Like Teen Spirit (2017)

El mayor éxito, Smells Like Teen Spirit, se ha versionado en multitud de ocasiones y desde multitud de estilos diferentes. Sin embargo, esta es una de las más especiales. Los violonchelistas croatas Luka Sulic y Stjepan Hauser, conocidos como 2CELLOS, hicieron esta magnífica versión en directo. Este dúo es conocido por tomar estándares de rock y ofrecernos estas grandes versiones con violonchelos en lugar de guitarra y bajo.

Muse – Lithium (2014)

Como parte del cartel del festival Lollapalloza en Brasil, Muse salió al escenario para ofrecer su show cuando se cumplían 20 años de la muerte del líder de Nirvana. Llegó su tercera canción y Matt Bellamy le dedicó Lithium con estas palabras: “Alguien genial murió hace 20 años. Esta es la canción para Kurt Cobain”.

Tori Amos – Smells Like Teen Spirit (1992)

La cantante Tori Amos tiene probablemente la versión más reconocible de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Su versión inquietante basada en el piano llegó en el momento perfecto cuando la carrera de Amos comenzó a despegar y la canción llevaba solo unos meses siendo escuchada en radio y televisión. La canción, que inicialmente apareció en el disco Crucify, recibió un impulso cuando su versión en vivo comenzó a ser transmitida por MTV.

Lana Del Rey – Heart Shaped Box (2012)

A la repercusión inicial que tuvo que Lana del Rey versionara una canción de Nirvana, se añadió una más en un momento en el que la interpretó en vivo. Después de un concierto en Sidney en 2012, Courtney Love decidió darle una lección rockera a la cantante neoyorkina a través de su cuenta de Twitter. Y a pesar de que sus tuits fueron borrados, hubo quien se encargó de hacer una captura de pantalla registrando aquel invaluable momento en el que Love despotrica: “Sabías que el tema habla de mi vagina, ¿no? Yo contribuí además con algunas de las letras. Así que la próxima vez que la cantes, piensa en mi vagina, ¿vale?”.

Bruno Mars – Billie Jean + Smells Like Teen Spirit (2011)

El cantante ha estado cantando este mash-up de Smells Like Teen Spirit y Billie Jean de Michael Jackson en la mayoría de sus conciertos recientes, incluido este en el Hard Rock Hotel de Las Vegas. Como si tocar dos de los éxitos más instantáneamente reconocibles y agradables para el público en el mundo no fuera suficiente, Mars arroja un poco del Seven Nation Army de White Stripes al final por si acaso.