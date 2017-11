Michael Jackson arrasa en los premios Grammy

El triunfador absoluto en este año fue Michael Jackson que obtuvo ocho Grammy. Su álbum Thriller (1982) barrió en el mercado y fue premiado en varios apartados. El cantante recibió el Grammy al Mejor Álbum y al Mejor Single del Año por el sencillo del mismo nombre. Su productor, Quincy Jones también vio reconocida su labor con el Grammy a la Mejor Producción por el tema Beat it y el Grammy al Productor del Año.

En el apartado de rhythm & blues, Michael Jackson recogió el Grammy a la Mejor Canción en ese estilo por Billie Jean y el Grammy a la Mejor Actuación Masculina de Rhythm & Blues.

De cualquier forma, hubo espacio para más premios y premiados. Every breath you take de The Police y escrito por Sting recibió el Grammy a la Mejor Canción del Año. Culture Club recogió el Grammy al Artista Revelación y Duran Duran se hizo con el de Mejor Vídeo Musical por Girls on film. El álbum de la banda sonora original de Flashdance, de la película del mismo nombre recibió el Grammy al Mejor Álbum Grabado para una Banda Sonora.