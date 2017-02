Foals, Quique González o Catfish and The Bottlemen, entre las novedades del Mad Cool 2017

Este año, la radio se va de festival y el festival se vive en la radio. M80 se suma al festival que más crece en España con una última tanda de confirmaciones sorpresa. A un cartel de infarto se suman en esta ocsión nombres como Foals, Catfish and the Bottlemen, Quique González, Neuman, Slowdive, Benjamin Booker, Savages, Fuel Fandango, Depedro y mucho nombres más. Aquí tienes la lista completa.

Además, también se incluyen en esta última confirmación las diez bandas emergentes ganadoras del Mad Cool Talent que actuarán en el festival, aquellas que han resultado ser las más votadas por el público. Los premiados son Cannibals, Not My Circus, Ganges, Veintiuno, The Amsterdammers, Fizzy Soup, Dear Audrey, Paracusia, Chelsea Boots y Nora Norman.

La última tanda de confirmaciones del Mad Cool 2007 ya dejaba muy claro que la apuesta del festival por la música potente va en serio. Wilco, Ryan Adams, Dinosaur Jr. y otros 11 nombres más completan este cartel que aún no está cerrado. Al cartel se sumaban también otros nombres como Foster the people, Kurt Vile & The Violators, Moderat, Röyksopp, Kodaline, Spoon, Kiasmos, Boys Noize, Deap Vally, Xavier Rudd y Belako.

Estos nombres se suman a los ya anunciados por el festival durante las últimas semanas. Encabezado por Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon, la oferta del Mad Cool, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en la Caja Mágica de Madrid también cuenta con nombres internacionales como Rancid, The Lumminers, Warpaint, Alt-J, Belle & Sebastian, Wolf Alice y Machinedrum.

Los abonos están a la venta en la web oficial del festival y, también se pueden conseguir entradas de día a precio más reducido.

Toda la información y últimas novedades sobre el Mad Cool Festival