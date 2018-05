Las sorpresas de la nueva gira de U2

La nueva gira de U2 acaba de comenzar. Los irlandeses han arrancado el eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 con el que presentarán las canciones de su nuevo trabajo, Songs Of Experience. El tour les traerá a España los días 20 y 21 de septiembre en el WiZink Center de Madrid. con las entradas agotadas en sólo unos minutos. La expectación por este nuevo montaje era enorme, y después de esta primera aproximación al público, ha cumplido las expectativas.

La nueva gira de U2 arrancó en Tulsa (Oklahoma) el 2 de mayo y llegará a Europa el 31 de agosto. La primera de las noches se abrió con algunas sorpresas. Por un lado, la banda irlandesa ofreció un concierto de casi tres horas con nada menos que 27 temas. Otra de las sorpresas fue que no tocaron ninguna canción de The Joshua Tree, histórico disco que ya estuvieron presentando en Barcelona el pasado año con M80. Un setlist curioso, dejando a un lado algunos de sus más esperados himnos y rescatando piezas poco habituales en sus directos:

Love Is All We Have Left

The Blackout

Lights Of Home

Beautiful Day / Many Rivers To Cross

All Because Of You

I Will Follow / Mother

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Song For Someone

Sunday Bloody Sunday

Raised By Wolves / Psalm 23

Until the End of the World / Let It Rain

Elevation

Vertigo

Desire

Acrobat

You’re The Best Thing About Me acoustic

Staring at the Sun acoustic

Pride (In the Name of Love)

Get Out Of Your Own Way

American Soul

United States Declaration Of Independence / City of Blinding Lights

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

One

Love Is Bigger Than Anything in its Way

13 (There Is A Light)

El grupo había lanzado hace sólo unos días una aplicación para integrar los móviles de los asistentes en el show. La realidad aumentada también hizo su presencia al principio del concierto: derritieron un iceberg y el agua comenzó a llenar el suelo del recinto. El escenario se mantiene igual que en la gira de 2015, pero todos los visuales han cambiado.