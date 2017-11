U2 lanza nuevo single y pone fecha al lanzamiento de ‘Songs of Experience’

Será el próximo 1 de diciembre cuando podamos disfrutar del lanzamiento de Songs of Experience, el decimocuarto álbum de estudio de U2, en todos los formatos físicos y digitales.

El nuevo single, titulado Get Out Of Your Own Way también está disponible en digital, y es es tercer adelanto que tenemos de su nuevo disco después de You’re The Best Thing About Me y The Blackout. También han dado a conocer nuevas fechas para la gira que iniciarán en mayo en todo el contienente americano.

Grabado en Dublín, Nueva York y Los Ángeles, Songs of Experience se terminó a principios de año y aborda su temática desde la perspectiva que Brendan Kennelly le ofreció a Bono en forma de consejo: “…escribe como si estuvieras muerto”. El resultado es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y a personas cercanas al corazón del cantante: su familia, amigos, fans y para sí mismo.

Producido por Jacknife Lee y Ryan Tedder, con Steve Lillywhite, Andy Barlow y Jolyon Thomas, el álbum muestra en su portada una imagen de Anton Corbijn de los hijos adolescentes de los miembros de la banda Eli Hewson y Sian Evans.