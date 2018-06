Las primeras fotos de ABBA que confirman que están grabando nuevo material

Después de anunciar una reunión sorpresa a principios de este año, ABBA ahora ha compartido la prueba definitiva de que ya están grabando juntos.

En abril, los veteranos del pop sueco anunciaron que habían grabado su primer material nuevo en 35 años. Van a revelar estas dos canciones, I Still Have Faith In You y otra más, en un especial de televisión en noviembre, antes crear una gira virtual basada en hologramas en 2019.

Ahora, el manager de la banda, Gorel Hanser, ha compartido la primera evidencia fotográfica del icónico cuatro piezas en su cuenta de Instagram. Las imágenes muestran la grabación del grupo en un estudio de Estocolmo. Situado en el centro de la ciudad, el estudio ha sido la sede de Benny Andersson de ABBA durante muchos años.