ABBA anuncia nuevas canciones por primera vez en 35 años

Los cuatro integrantes suecos de ABBA han usado Instagram para anunciar que han grabado dos nuevas canciones y una gira en la que serán avatares de los miembros del grupo original quienes interpreten los temas.

La banda lo ha anunciado en un comunicado: “La decisión de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y ha sido como si el tiempo se hubiera parado y solo nos hubiéramos ido a unas pequeñas vacaciones. ¡Una experiencia genial!”, asegura el grupo. “Igual nos hemos hecho mayores, pero la canción es nueva y nos hace sentir bien”, concluye. Uno de los temas, I Still Have Faith in You, se podrá escuchar en un especial televisivo a finales de año.

ABBA fue número uno de las listas de todo el mundo a finales de los 70 y principios de los 80 y figura entre las diez que más discos han vendido de la historia, superando en algunos países incluso a los Beatles. Cuando hace cuatro décadas el grupo sueco formado por dos parejas apareció sobre los escenarios de su país y pronto se convirtieron en una leyenda que ha llegado hasta nuestros días y que ahora se relanza con estos dos temas.