Son muchos los fans y artistas que están publicando el último adiós a Chester Bennington en las redes sociales. Linkin Park, por su parte, solo ha publicado una poderosa fotografía que puede resumir todo el afecto que el vocalista de la agrupación acumuló con el pasar de los años. En la instantánea, el cantante aparece rodeado por un mar de gente en un concierto.

Uno de los primeros en expresar su dolor por la pérdida de su compañero de Linkin Park fue Mike Shinoda, quien comentó que llorando escribía las siguientes palabras: “Impactado y con el corazón roto, pero es verdad. Vendrá un comunicado oficial tan pronto como tengamos uno”.

Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

Por su parte la agrupación Image Dragons expresó: “Sin palabras. Tenemos el corazón muy roto. Descansa en paz, Chester Bennington”.

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) July 20, 2017

Más escuetos han sido en sus correspondientes cuentas de Twitter Bryan Adams o Duff McKagan, el bajista de Guns N’ Roses.

RIP Chester Bennington #LinkinPark — Bryan Adams (@bryanadams) July 20, 2017

RIP Chester B. — Duff McKagan (@DuffMcKagan) July 20, 2017

De igual manera, Garbage usó las redes sociales para enviar las condolencias a la familia y amigos y One Republic incluso añadió la frase: “El suicidio es el demonio en la Tierra caminando entre nosotros”.

Just heard the sad news of the passing of Chester Bennington . Our sincere condolences to his family, his band and everyone who loved him. — Garbage (@garbage) July 20, 2017

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us 😞 — OneRepublic (@OneRepublic) July 20, 2017

La cantante Rihanna, más cercana al pop que al rock, le ha dedicado una emotiva publicación en Instagram. “El talento más impresionante que he visto en directo en mi vida. Una voz bestial. #RIPChester”, ha escrito poco después de que se diera a conocer la noticia.