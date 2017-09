Los fans de Foo Fighters incendian Twitter e Instagram

Con esta incendiaria pasión, los fanáticos de Foo Fighters han llenado las redes sociales de demostraciones de euforia por su banda favorita, al saber del ‘secret show’ que el grupo dará este sábado 16 de Septiembre en Barcelona para presentar su nuevo álbum ‘Concrete And Gold’, que publican tan solo 24 horas antes. Después de tres días muy intensos en los que se ha desatado una histeria que, por momentos, nos ha recordado a cuando los Beatles atesoraban seguidores allá donde iban, estas son las piruetas visuales de los buscadores que han conseguido su particular pepita de oro.

El grupo canceló su concierto previsto en la ciudad condal en 2015, a causa de la amenaza terrorista, tras los atentados de París, y hay que remontarse a 2002 para recordar su último concierto en Barcelona.

¡Los componentes de Foo Fighters estarán orgullosos de contar con ‘FFans’ tan apasionados! Así han sido las participaciones ganadoras, que harán que 80 oyentes de M80 sean galácticos:

Estuve 1 hora haciendo este vídeo y 4 meses escribiendo mi tesina de máster. Por qué importa? Check it out! #M80oroFF pic.twitter.com/AeCmQUZS1S

Esto es de locos!!!Vaya SHOWer me he pegado @m80radio_ @m80wakeup #M80oroFF pic.twitter.com/JiyksMmvrD

‘We gotta run to get that neighborhood’. No me conformo con estos impostores, ¡quiero disfrutar de los verdaderos Foo! #M80oroFF @m80radio_ pic.twitter.com/zFaAsJdyK8

— Cristina Alonso (@Cristina4054) 12 de septiembre de 2017