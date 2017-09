Justin Timberlake, invitado en el nuevo disco de Foo Fighters

De cara al inminente lanzamiento de su nuevo álbum, Concrete & Gold, Foo Fighters había prometido la presencia de ‘la estrella pop más grande del planeta’ en el disco, aunque Dave Grohl se negaba tajantemente a revelar su identidad. Poco se ha hecho esperar, después de muchas conjeturas, el minterioso hombre no es otro que Justin Timberlake.

Según ha anunciado el propio Grohl para la revista Rolling Stone, la unión fue inesperada, pues después de pasar varios días con Justin, fue el mismo Timberlake quien se ofreció a añadir algunas voces al disco: Timberlake escuchó lo que los Foo estaban haciendo y le gustó, y quedó inmediatamente con Grohl. “Tomábamos whisky en el estacionamiento”, dice el ex guitarrista de Nirvana. “Él es muy majo. Entonces la noche antes de su último día me dijo: “¿puedo cantar en vuestro disco? No quiero presionarlos, pero… sólo quiero poder decírselo a mis amigos”. Aportó unos ‘la la las’ a una canción ¡Dio en el blanco! Te lo digo, ese chico será alguien importante”.

Esta es una de las colaboraciones de lujo que tendrá el disco, ya sabemos que el nombre más grande entre ese repertorio es el de Paul McCartney, que tocó la batería en uno de los temas, aunque la idea al principio le pareció completamente loca al bajista de The Beatles.