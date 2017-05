El disco que unirá a los fans de Star Wars y The Beatles

Si hacemos una lista de grandes iconos de la cultura popular, no pueden faltar en los primeros puestos The Beatles y la saga de Star Wars. Y es que, aunque no tengan nada que ver a priori, los fans han unido estos dos símbolos del siglo XX en un video genial.

La intención era contar el Episodio IV de la saga de George Lucas, que data de 1977, a través de las letras de la banda británica. Los artífices se hacen llamar Palette-Swap Ninja, y han dedicado los últimos cinco años a reconvertir Sgt. Peppers Lonely Heart’s Club Band en Princess Leia’s Stolen Death Star Plans. El pasado lunes, anunciaban en su blog que su creación estaba ya disponible en YouTube y en un álbum con 11 canciones que se pueden descargar gratuitamente en su página web.

El video/disco quiere intenta rendir tributo a dos grandes hitos de la cultura pop, que este año se encuentran celebrando sendos aniversarios: el 25 de mayo se cumplen 40 del lanzamiento de la mítica película creada por George Lucas y el 1 de junio, 50 de la edición del álbum clave de los Fab Four.

Según contaron los creadores, la tarea de composición y registro les llevó cinco años. “Escribir letras muy específicas que coincidan con las cadencias de las canciones originales. La ingeniería inversa de todo lo que los Beatles grabaron, desde riffs de saxo distorsionados hasta ritmos indios. Registrar todo desde cero y aprender conforme avanzábamos, eso es lo que llevó un lustro“, contaron.

La lista de reproducción completa está disponible aquí. May the 4th be with you.