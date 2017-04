Los Beatles celebran los 50 años de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ con una nueva edición

Fue hace 50 años, un 1 de junio, cuando The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr sorprendieron al mundo, presentando el Verano del Amor con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, una revolucionaria obra maestra que se convirtió en el álbum de música pop más universalmente aclamado del mundo. Para celebrarlo, The Beatles publican el 26 de mayo una serie de nuevos formatos del Sgt. Pepper . Giles Martin y Sam Okell han vuelto a remezclar el álbum en estéreo y con audio 5.1 surround y le han añadido tomas iniciales de las sesiones de estudio, incluyendo nada menos que 34 grabaciones inéditas.

Además, para el Record Store Day del próximo 22 de abril, se publicará una exclusiva y limitada edición en single de vinilo de Strawberry Fields Forever y Penny Lane, dos de las primeras canciones que se grabaron durante las sesiones del Sgt. Pepper.

‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ Special Edition Will Be Released For Anniversary #SgtPepper: https://t.co/Y4tJU9vCRc pic.twitter.com/WL2KEdfI6a

— The Beatles (@thebeatles) 5 de abril de 2017