El mundo de la música llora la muerte de George Michael

Estrellas de la música como Elton John, Madonna y Robbie Williams, entre otros, así como su amigo y compañero en la banda Wham!, Andrew Ridgeley, han usado Twitter para honrar la memoria de George Michael, que ha fallecido a los 52 años.

“Estoy desolado por la pérdida de mi querido amigo Yog (‘Yours Only George’). Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general. Te querremos siempre”. Así es la despedida del que fue amigo del músico desde la escuela, Andrew Ridgeley.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 26 de diciembre de 2016

Por su parte, Elton John también usó sus redes para reflejar que estaba en shock. ‘He perdido a un amigo muy querido. Era el más amable, el más generoso y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus fans”.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. RIP @GeorgeMichael pic.twitter.com/1LnZk8o82m — Elton John (@eltonofficial) 26 de diciembre de 2016

Más explícita ha sido Madonna recordando al que era su amigo y maldiciendol este 2016 que a tantas estrellas de la música se ha llevado. “Adiós amigo. Nos deja otro gran artista. ¿Puede el 2016 irse a la mierda ya?”

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 de diciembre de 2016

La banda Duran Duran también ha lamentado en Twitter que “otro alma con talento” se haya ido en el 2016.

2016 – loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael‘s family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de diciembre de 2016

También Robbie Williams se ha querido despedir de él: “Te quiero George. Descansa en paz”. El primer sencillo del cantante fue una versión de ‘Freedom’ que había popularizado el cantante.

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x — Robbie Williams (@robbiewilliams) 26 de diciembre de 2016

Por su parte, Miley Cyrus ha querido usar la red social para destacar la implicación del británico en los derechos LGTB luchando en diferentes causas. “Ya te echamos de menos. Gracias por tu activismo radical en la comunicad LGBTQ. Te querremos siempre”.

Miss you already! Thank you for your radical activism in the LGBTQ community! Love you always! @happyhippiefdn pic.twitter.com/nBCxjEstDo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 26 de diciembre de 2016

El grupo Simply Red también se ha lamentado de lo duro que está siendo el 2016 y destaca que George fue uno de los cantantes con más talento.

Its hard to take in. One of our most talented singer songwriters has left us. RIP George Michael. Such sad, tragic news. 2016 please end. — Simply Red (@SimplyRedHQ) 25 de diciembre de 2016

Bryan Adams ha afrontado con incredulidad la muerte del cantante y destaca que era “demasiado joven para dejarnos”.