‘Yesterday’ de los Beatles: ocho curiosidades que (quizá) no sabías de ella

La letra de este himno de The Beatles es inolvidable. Yesterday marcó la historia del cuarteto de Liverpool y tiene un lugar especial en el corazón de los fans del grupo. El tema estuvo incluido en el álbum Help!, lanzado en 1965, y alrededor de él circulan varias curiosidades que conviene recordar.

1. Paul McCartney estaba convencido de que era un plagio

El ex beatle se despertó un día con esta melodía en la cabeza y no podía recordar dónde la había escuchado. Inicialmente pensó que quizá era un recuerdo o un sueño, pero le preocupaba estar copiando el trabajo de alguien sin saberlo. Después de tocarla ante el resto de los componentes del grupo, Paul se convenció de que era un tema original y siguió adelante con su producción.

2. Casi se llama Scrambled Eggs (Huevos revueltos)

El título original de la canción tenía que ver con el desayuno, ya que el primer verso originalmente decía “Scrambled eggs, oh baby how I love your legs” (“huevos revueltos, oh baby, como amo tus piernas”). Paul estaba en busca de un título de una sola palabra y había considerado Yesterday como una opción. Fue George Martin, el fiel productor de la banda, quien lo convenció de que esta era la opción correcta, a pesar de la consideraba algo cursi.

3. Compuesta como una obra clásica

Cuando George Martin sugirió incluir un cuarteto de cuerdas clásico para colaborar en el tema, Paul no estaba muy convencido. “Oh no, George. Somos una banda de rock ‘n’ roll y no creo que sea una buena idea”, dijo. Finalmente cedió y Yesterday se convirtió en una de las primeras canciones de pop en incluir elementos de música clásica en su melodía.

4. La canción más versionada de la historia

Yesterday sigue siendo una de las canciones más populares del siglo XX. De hecho, es la canción más covers de la historia, entre otros por artistas tan reconocidos como The Mamas and the Papas, Joan Baez, Frank Sinatra, Elvis Presley, Matt Monro, Ray Charles, Plácido Domingo y muchos más, hasta 1600. También fue la canción más tocada en la radio americana durante ocho años consecutivos, por lo que su popularidad era innegable.

5. Problemas con la autoría

Fue la primera composición oficial del grupo grabada solo por uno de sus integrantes. La incluyeron en su quinto álbum, Help, y, aunque solo había intervenido Paul, también John Lennon y Paul Mac Cartney figuran como sus autores. Fue algo que decidió Brian Epstein, su famoso manager, que quiso que así fuese para no crear divisiones en el grupo. A Paul no le molestó el acuerdo en aquel momento pero no por mucho tiempo. El mismo Lennon,al que se le atribuía también el mérito sin ser cierto, tuvo que explicar en bastantes ocasiones que había sido McCartney quien había compuesto la canción en solitario.

6. La letra, fruto de un ‘road trip’

Paul McCartney compuso la mayor parte de la letra durante un viaje en carretera de cinco horas a Portugal en 1965. Estaba de vacaciones con su entonces novia, Jane Asher.

7. Cuestionado canto al amor libre

La letra, que apunta a la añoranza del ayer, el amor perdido y las oportunidades que no vuelven, se convirtió en el emblema de toda una generación, incluyendo la cultura hippie. Era la época de la Guerra Fría, los Beatles eran vistos con recelo por este tipo de canciones revolucionarias que invitaban en cierto al amor libre. Esta inocente canción, que apunta al ayer como un dejo de melancolía, realmente se inspira en que el ayer es como una especie de animal salvaje, que asalta el pensamiento y los recuerdos cuando menos se espera.

8. La canción más rentable de la historia

Según la revista Forbes, es la canción que ha obtenido más recaudación en la historia de la música en derechos de autor y ventas. Es imposible abordar con un número aproximado los beneficios de Yesterday’ pero, entre otros logros, ha aportado a Paul McCartney una fortuna que esté valorada en 490 millones de euros.