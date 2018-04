‘Yellow Submarine’, la película de animación de los Beatles, volverá a los cines por sus 50 años

Hace 50 años que se estrenó la película de animación de los Beatles, Yellow Submarine (1968), y a partir de este verano podremos volver a disfrutar de ella en los cines con una edición remasterizada. Se trata de una nueva restauración digital de 4K y un remix de sonido envolvente estéreo que se estrenará en EEUU el 8 de julio. Se ha lanzado ya un nuevo tráiler y póster de película para anunciarlo.

“Estamos emocionados por tener el privilegio de llevar Yellow Submarine de vuelta a la gran pantalla para que tres generaciones de felices fans de los beatles puedan disfrutar de sus pioneras animaciones y las clásicas canciones que forman parte de nuestro ADN cultural colectivo”, explica el CEO de la distribuidora Abramorama

Yellow Submarine está basada en una canción de John Lennon y Paul McCartney. Es un cuento fantástico sobre paz, amor y esperanza repleto de canciones del grupo. Es un cuento fantástico sobre paz, amor y esperanza repleto de canciones del grupo como Eleanor Rigby, When I’m Sixty-Four, Lucy in the Sky With Diamonds, All You Need Is Love y It’s All Too Much.