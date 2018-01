Wake UP! resucita a David Bowie y a Elvis Presley

“El ritmo es algo que se tiene o no se tiene. Pero cuando lo tienes, lo tienes todo”. Elvis Presley

“Lo que siempre he querido ha sido demostrar el poder sustentador de la música”. David Bowie

A Elvis Presley le bastó un movimiento de pelvis para cambiar la historia de la música. Doce años después, David Bowie nació para darle otra vuelta de tuerca al rock. El 8 de enero vinieron al mundo dos gigantes de la música. Los dos, el segundo inspirado por el primero, llegaron a los escenarios para revolucionarlos y convertirse en dos leyendas que sobreviven más allá de sus cuerpos.

Pero, ¿Elvis realmente murió?

Los fans del Rey del Rock afirman que Elvis sigue vivo. Y tienen material para creerlo.

16 de agosto de 1977. La versión oficial asegura que la muerte del Rey del Rock fue verificada por los médicos del Hospital Conmemorativo Bautista y que sus restos fueron enterrados en Graceland. Pero mientras el mundo entero lloraba la muerte de Elvis, la leyenda lo situaba en el aeropuerto.

Existen varios testigos que aseguran haberlo visto dos horas después de su muerte comprando un billete a Buenos Aires, que pagó en efectivo y que dijo llamarse John Burrows, un alias que ya había utilizado en otras ocasiones.

Otros testigos aseguran haberlo visto en varias partes del mundo. Comprando en un supermercado de Mánchester, conduciendo un camión en Australia, pidiendo pizza en un restaurante de Londres o haciendo cola en una oficina en Oslo. ¿Se fugó Elvis?

David Bowie, el hombre que volvió de entre los muertos

Publicó Blackstar dos días antes de irse y muchos lo tomaron como una carta desde el más allá: él era el único que sabía que iba a morir. David Bowie, el Duque Blanco, Ziggy Stardust, el hombre que vino desde Marte, había resurgido también de entre los muertos a través de su música.

¿Y si hablamos de fantasmas?

La cuesta de enero empieza el 8 de enero, el día en el que tratamos de recuperar la normalidad lo antes posible después de la Navidad. Pero hoy en Wake UP! hemos tirado de lo paranormal.

Héctor: “Lo paranormal es todo lo que sucede a estas horas, cuando entras a currar”.

A Sting se le apareció su madre mientras dormía. A George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, la figura de John Lennon reencarnado en un pavo real mientras grababan Free as a bird. Y Julia Roberts ha abandonado el rodaje de uno de sus últimos proyectos porque notaba la presencia de un fantasma.

“Un amigo me preguntó si podía venir a mi casa. Se metió en mi habitación y me dijo que el espíritu de mi padre, que había muerto, estaba allí. “Tiene que irse, no es bueno”, me dijo. Me aconsejó que encendiese una vela y hablase con él. Lo hice. Y esa misma noche noté cómo mi padre se acercaba a mi frente y la besaba, como cuando era pequeña. Así se marchó su espíritu”. Gabriela nos ha puesto los pelos de punta con su historia de fantasmas, y así es como ha entrado en nuestro club de los 80.