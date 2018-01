Wake UP! celebra el 25 cumpleaños de M80 Radio

El 18 de enero de 1993 emitía por primera vez M80 Radio. Por entonces la parrilla arrancaba con estos contenidos:

Arús con leche. Morning Show matinal presentado por Alfonso Arús.

Música actual. Emitía fórmula musical con canciones de la época.

Área Classic.Ofrecía conciertos, estrenos discográficos, programas especiales con artistas desde los estudios de la cadena, realizados por Rafael Abitbol, y programas sobre los superventas, la música pop, el country y noticias de actualidad musical. A su vez, este programa incluía, los lunes, Vuelo 605, presentado por Ángel Álvarez.

Música de siempre. Ofrecía temas desde los años 1960 hasta fines de los 1980.

Tras una trayectoria de grandes programas y compañeros profesionales que han dado nombre a esta casa como, los pioneros en los morning: Gomaespuma, con Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, Alfonso Arús, con Arús con leche, Pablo Motos y No somos nadie o José Antonio Ponseti con 80 y la madre. podemos decir M80 Radio se distingue por un oyente fiel y amante de la buena música.

Jorge Sánchez e Inés Vila toman el testigo de la responsabilidad de despertar a los oyentes cada mañana, y hoy que en M80 Radio celebramos nuestro 25 Cumpleaños, Wake UP! no ha parado de recibir felicitaciones por parte de todos los oyentes. ¡Porque 25 años no se cumplen todos los días!

Amaral y Mikel Erentxun, nos han contado qué ha significado M80 Radio para sus carreras musicales. También hemos hablado en directo con Guillermo Fesser y Alfonso Arús y les hemos recordado qué se siente al madrugar.

