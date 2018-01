Wake UP! celebra 25 años de madrugones en M80

Tras una trayectoria de grandes programas y compañeros profesionales que han dado nombre a esta casa como, los pioneros en los morning shows: Gomaespuma, con Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, Alfonso Arús, con Arús con leche, Pablo Motos y No somos nadie o José Antonio Ponseti con 80 y la madre.

Por eso, hemos querido despertarnos con todos ellos y compartir con ellos esta mañana tan importante para nosotros. Han pasado por M80 esta mañana Alfonso Arús y Guillermo Fesser, dos nombre mayúsculos que nos han ayudado a despertarnos y que nos han regalado grandes momentos. También hemos recordado la primera canción que sonó en la emisora.

Jorge Sánchez ha tomado el testigo de la responsabilidad de despertar a los oyentes cada mañana, y hoy que en M80 Radio celebramos nuestro 25 cumpleaños, Wake UP! no ha parado de recibir felicitaciones por parte de todos los oyentes. ¡Porque 25 años no se cumplen todos los días!