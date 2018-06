Vuelven los dramas del verano

Estamos en verano y con él llegan las deseadas vacaciones, para muchas parejas estas son una nueva luna de miel, otras familias las aprovechan para hacer viajes juntos, algunos se quedan trabajando porque prefieren disfrutarlas más adelante.

De lo que no se libran ni las mejores familias en verano es de los conflictos con el aire acondicionado, la vestimenta que está permitida y no llevar a tu trabajo o las molestias de las obras públicas que parece que se concentran entre junio y agosto.

Por eso, esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes de Wake UP! por esos pequeños dramas de verano. Muchos oyentes no pueden con los aires acondicionados, a otros no les da más de sí. Mosquitos que chupan la sangre y el volante del coche que arde. Estas son algunas de las torturas que muchos revivimos cada verano.

Estas son algunas de las cosas de las que seguro tampoco te libras este verano:

La pelea con la maleta.

Preparar una paella para tus amigos.

La maldita arena de la playa.

Las picaduras de los mosquitos.

Algo que ha vuelto a ocurrir otra vez más, y en verano, ha sido otro “Eccehomo”. Restauradores han denunciado una mala intervención en una escultura de madera del siglo XVI. De nuevo una mala restauración ha invadido la redes sociales, esta vez en forma de San Jorge retratado en una talla de madera situada en la iglesia de San Miguel en Navarra.

A pesar de las altas temperaturas y lo que conlleva el verano, también tiene sus beneficios, estos son algunos de los que aporta a nuestra salud:

Mejora nuestro humor.

Reduce el estrés.

Previene infecciones.

El verano nos da infinidad de opciones para realizar actividades como salir a correr, patinar al aire libre o ejercitar nuestro cuerpo en el agua. Aprovechad.

