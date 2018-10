Van Morrison publica otro adelanto de su nuevo disco

Anunciaba hace unas semanas la publicación de un nuevo álbum, The Prophet Speaks. Ahora llega el primer single oficial, Got To Go Where The Love Is, una nueva composición original de Van Morrison, y una nueva muestra de su buena forma y de su inagotable creatividad. El tema viene acompañado de un lyric video creado por Beautifully Digital.



The Prophet Speaks es el cuadragésimo álbum de estudio del ‘León de Belfast’ y se publicará el 7 de diciembre. Este disco, de catorce temas, llega tras una reciente tanda de discos en los que el de Belfast se ha sumergido en los géneros musicales que le han inspirado a lo largo de su vida, como son el jazz vocal y el R&B. Ahora, Van toma una serie de clásicos indiscutibles de John Lee Hooker, Sam Cooke o Solomon Burke (entre otros) y los convierte en algo muy suyo. Junto a estas nuevas interpretaciones, The Prophet Speaks también contendrá seis composiciones nuevas del propio Morrison.

Van Morrison dice acerca de The Prophet Speaks: “Fue importante para mí volver a grabar nueva música, al igual que tocar parte del material de blues que me ha inspirado desde el principio. Escribir canciones y hacer música es lo que hago, y trabajar con grandes músicos lo hace todo mucho más disfrutable.”