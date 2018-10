Van Morrison no para: nuevo disco para diciembre, el cuarto en 18 meses

Van Morrison no para. El músico de Belfast ha anunciado que lanzará un nuevo álbum, el cuarto en los últimos 18 meses, previsto para el 7 de diciembre. Llevará por título The Prophet Speaks y será el cuadragésimo álbum de estudio de su carrera.

Además de seis nuevas canciones originales, el músico se rodea de grandes artistas de la talla de John Lee Hooker, Sam Cooke y Solomon Burke para reinterpretar algunos de sus temas más memorables.

“Para mí era importante volver a grabar música nueva, así volver al blues que me inspiró desde el principio”, dice Morrison. “Escribir canciones y hacer música es lo que hago, y trabajar con grandes músicos lo hace aún más agradable”, ha anunciado Morrison.

Ya se puede escuchar un adelanto de este nuevo disco:



Esta es la lista de canciones que The Prophet Speaks contendrá:

1. Gonna Send You Back To Where I Got You From (Eddie “Cleanhead” Vinson, Leona Blackman)

2. Dimples (John Lee Hooker, James Bracken)

3. Got to Go Where The Love Is (Van Morrison)

4. Laughin’ and Clownin’ (Sam Cooke)

5. 5 am Greenwich Mean Time (Van Morrison)

6. Gotta Get You Off My Mind (Solomon Burke, Delores Burke, Josephine Burke Moore)

7. Teardrops (J.D. Harris)

8. I Love The Life I Live (Willie Dixon)

9. Worried Blues / Rollin’ and Tumblin’ (J.D. Harris)

10. Ain’t Gonna Moan No More (Van Morrison)

11. Love Is A Five Letter Word (Gene Barge)

12. Love Is Hard Work (Van Morrison)

13. Spirit Will Provide (Van Morrison)

14. The Prophet Speaks (Van Morrison)