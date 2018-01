Uno de los niños de ‘Stranger Things’ versiona a The Velvet Underground con su grupo

Sabíamos que la serie de Netflix Stranger Things tiene muy buen gusto para las buenas canciones, y su banda sonora llena de éxitos ochenteros así lo demuestra. Lo que no sabíamos era que a uno de sus niños protagonistas también le encanta la música.

Finn Wolfhard, el niño que interpreta a Mike en la serie de los hermanos Duffer, ha dado recientemente un concierto en Brooklyn con su banda, Calpurnia, donde han tocado temas propios y han versionado algunos clásicos. Uno de ellos ha sido Here she comes now, de The Velvet Underground.

No es la primera vez que hemos visto a Finn haciendo covers de otras canciones, pues ya compartió en sus redes sociales versiones de Nirvana y del cantautor canadiense Mac DeMarco.

Hablando de la música que le inspira, el actor ha dicho: “Mi padre y mi padre solían poner este tipo de música en el coche cuando era un bebé, y luego mi madre me puso a los Beatles y me obsesioné con ellos. Una canción de los Beatles me llevó a una de Led Zeppelin, y luego una de Led Zeppelin me llevó a los Rolling Stones”.

El cuarteto Calpurnia tiene previsto lanzar su primer EP a finales de mes, mientras que su primer disco de estudio saldrá a la venta a finales de año.