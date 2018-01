U2 tocan frente a la Estatua de la Libertad en los Grammy 2018

Si hubo una actuación especialmente reivindicativa en la entrega de los premios Grammy fue la de U2, que sorprendieron con una versión de Get Out of Your Own Way desafiando el frío tocando en una plataforma en el río Hudson en Nueva York con la Estatua de la Libertad detrás.

Precisamente la cercanía de este emblema contribuyó a lanzar un mensaje sobre el estado de la democracia. Una reivindicación que los de Bono no suelen dejar pasar cuando actúan en directo. “La cara de la libertad empieza a resquebrajarse”, cantaba este. “Tenía un plan hasta que la golpearon en la boca”. La melodiosa línea de bajo de Adam Clayton era el motor que impulsaba la canción hacia adelante, mientras que Edge tocaba sus habituales riffs edificantes en la guitarra y Larry Mullen Jr. agregaba el énfasis en sus platillos.

Al final de la presentación, Bono tomó un megáfono para anunciar: “Benditos son los matones, porque un día tendrán que enfrentarse a sí mismos”. La actuación terminó cuando el cantante levantó su megáfono en el aire, adoptando una pose que imitaba a la Estatua que estaba detrás de él. A lo largo de su carrera, U2 ha obtenido 47 nominaciones a los Grammy y ha ganado 22. Pasaron gran parte de 2017 tocando en su masiva gira de aniversario celebrando el éxito de The Joshua Tree.

U2 vuelve con dos fechas a Madrid con M80

Después de trece años sin visitar Madrid, U2 ha anunciado que volverá a la capital dentro de su nueva gira Experience + Innocence Tour. Después de anunciar una primera fecha, el 20 de septiembre de 2018, y de agotar todas las entradas en pocos minutos, el grupo irlandés ha anunciado una segunda fecha: 21 de septiembre.