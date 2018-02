U2 lanza ‘War’, crítica política y un tono más oscuro

U2 lanza al mercado War, su tercer disco de estudio y el que lanzó al grupo a la fama mundial. Con letras políticas y una propuesta musical más oscura, el álbum fue un éxito comercial para Bono y compañía, siendo su primer trabajo en llegar al número uno de las listas del Reino Unido. War contiene los singles Sunday Bloody Sunday, Two Hearts Beat as One y New Years Day, siendo este último el primer sencillo del conjunto en llegar a los más escuchados de Billboard.