U2 celebra el amor LGTBQ en su nuevo videoclip

Sigue U2 sacando nuevos singles de su decimocuarto disco, Songs of Experience, y esta vez ha estrenado el videoclip de Love Is Bigger Than Anything Its Way, en el que muestra el amor en todas sus formas representado por diferentes tribus urbanas.

“Escribe un mundo donde podamos pertenecer el uno al otro”, canta Bono mientras desfilan imágenes de jóvenes LGBTQ bailando al son de los matices electrónicos.

Tal y como explicó David Mushegain, director del videoclip, su idea original era centrarse en los jóvenes LGTBQ aunque finalmente incluyó a más colectivos. “La comunidad LGTBQ está compuesta, por supuesto, de personas que son de dicho grupo pero la comunidad también incluye amigos y familiares”. Además, Mushegain afirmó que “voy a desfiles del orgullo por todo el mundo” y que el objetivo del vídeo es “una celebración del amor, la individualidad y de todos”.

U2 vuelve con dos fechas a Madrid

Después de trece años sin visitar Madrid, U2 ha anunciado que volverá a la capital dentro de su nueva gira Experience + Innocence Tour. Después de anunciar una primera fecha, el 20 de septiembre de 2018, y de agotar todas las entradas en pocos minutos, el grupo irlandés ha anunciado una segunda fecha: 21 de septiembre.

Ha sido hace muy poco cuando el grupo de Bono ha terminado su gira The Joshua Tree para celebrar los treinta años del álbum homónimo con la que pasaron por Barcelona, y pensábamos que la banda se tomaría un descanso. Pero no, U2 debía una visita a Madrid y así lo han anunciado. Precisamente con esta gira, U2 terminó 2017 como la banda más exitosa, con 2,71 millones de entradas vendidas en 50 conciertos y una recaudación de 264,8 millones de euros.