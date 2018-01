Tracey Thorn publica nuevo single y anuncia disco

Tracey Thorn acaba de lanzar el single Queen, primer tema que conocemos del que será su primer disco con material enteramente original en siete años. Record se publicará el 2 de marzo de 2018.

A menudo, lo personal se ha mezclado con lo político en la obra de Tracey Thorn. “Nueve temazos feministas,” bromea Tracey Thorn cuando le piden que describa Record. Su voz, segura de sí misma y rica en texturas, a la vez que confesional y conmovedora, escupe las letras con el impulso propio de una de las mejores voces femeninas del pop de las últimas cuatro décadas.

“Creo que siempre he escrito canciones que describen los hitos de la vida de una mujer. Diferentes edades y etapas, diferentes realidades, no muy a menudo abordadas en letras de pop. Si Love and its Opposite de 2010 era mi disco de mediana edad, lleno de divorcio y hormonas, Record representa la sensación de liberación que viene después, el embarcarse en una fase vital de ‘me importa todo una mierda’”.

En Record, los temas a base de sintetizadores llegan y se van, son piezas directas, algunas, de hecho, no llegan a los 3 minutos. “Quería hacer un disco que pudierais escuchar durante el día. En vuestros auriculares, en movimiento. No necesariamente de noche o en el dormitorio”.

Cuatro décadas lleva Tracey Thorn ofreciendo la visión del mundo de una mujer clarividente; desde las canciones de amor amargo y adolescente de Marine Girls en los primeros ochenta, pasando por dieciséis años como la mitad del dúo de ventas mulimillonarias Everything But The Girl, hasta sus recientes memorias e incursiones en el periodismo.