Ocho canciones que suenan a verano

Son esos temas que nos transportan al lugar de descanso soñado nada más que oímos sonar las primeras notas. Sabemos que hay muchas más pero desde luego estas son las que creemos que son más representativas y que saben a vacaciones de verano.

The Beach Boys – I get around. Un clásico entre los clásicos. Cierra los ojos e imagina que estás en una playa de California.



Olivia Newton John y John Travolta – Summer nights. No hay nada más típico del verano que el amor. El espíritu juvenil de esos días queda reflejado a la perfección en esta canción.



Mungo Jerry – In the summertime. Si hay algo que no puede faltar en las vacaciones de verano es el buen rollo y la buena música. Este tema tiene mucho de ambas.



Bryan Adams – Summer of 69. Lo bueno del verano es el gran recuerdo que deja y que dura todo el año. Sea en el 69 o en la actualidad.



Joe Cocker – Summer in the city. Las ciudades arden literalmente durante estos meses así que nada mejor que darse un bañito en la playa o la piscina/lago.

The Beatles – Here comes the sun. Los veraneantes solo esperan una cosa cuando empiezan las vacaciones: el sol. Y para anunciar su llegada, nada mejor que The Beatles.



Katrina & The Waves – Walking on sunshine. Aunque en el vídeo les veais muy abrigados por la nublada Londres, esta canción es la mejor para empezar con energía un día playero.



Texas – Summer son. Calor, pasión y una cama con vistas al mar. De su combinación sólo podía surgir un clásico de los 90 como este.