The Rolling Stones, The Kinks y las canciones que no querían que escucharas

La juez ha ejecutado este lunes el secuestro de ‘Fariña’, el ensayo periodístico del reportero de EL PAÍS Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego en la década de los 80 y los 90. La juez ha ordenado que se prohíba imprimir y distribuir más ejemplares hasta que haya sentencia. ‘Fariña’ es el libro más vendido de Amazon: ha llegado a venderse por 280 euros.

Es el último caso de censura. Libros que no quieren que leamos. Obras de arte que no quieren que veamos. Canciones que no quieren que escuchemos. No son buenos tiempos para la libertad de expresión.

¿2018?

El arte ha sido objeto de censura a lo largo de la historia. En el Siglo XVI, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, también. El papa Pío V la consideró inmoral, e incluso ordenó a un discípulo del artista que añadiese tela para tapar los genitales de los personajes del fresco.

Cinco siglos después, Facebook también censura. La última: una escultura de la Edad de Piedra. Ésta. Dice que es pornográfica:

¿Y en la música?

The Beatles, Dire Straits, The Rolling Stones. En la música, son muchos los grupos que han sufrido la censura. The Kinks tuvieron que sustituir una marca de refrescos por “cherry cola” en Lola porque la BBC se negó a radiar la canción.

La emisora británica también puso contra las cuerdas a los Sex Pistols. Decidió censurar God Save The Queen, su crítica sin pelos en la lengua a la Corona británica. Y más: durante décadas ha corrido el rumor de que manejaron los hilos para evitar que la canción se convirtiera en el número 1 de las listas británicas. Tuvieron que conformarse con la segunda posición.

Y tampoco escuchamos en la BBC el himno que marcó a toda una generación de adolescentes británicos hartos de convencionalismos. My Generation de The Who no se radió porque la emisora consideró que el tartamudeo -fingido por Roger Daltrey– era ofensivo.

Sus Majestades Satánicas se las vieron con Ed Sullivan. El presentador del show televisivo que había lanzado la carrera de The Beatles en Estados Unidos, les amenazó con echarles del programa si no cambiaban el título de la canción que iban a tocar. Let’s spend the NIGHT together era un título demasiado explícito, les argumentaron. Los Stones accedieron a pasar “el tiempo” y no “la noche”, pero la mirada incrédula de Mick Jagger a la cámara mientras canta no tiene precio (minuto 1:20):

¿Cuándo has evitado hacer algo por miedo a que te censuren?

Ésa era la pregunta que lanzábamos hoy a nuestros oyentes. Desde el #Clubdelos80, Juanpe de Vallirana, nos contaba cómo evita exponer su opinión en las redes sociales para evitar represalías.

Marta, de Basauri, nos contaba cómo censuraron un vídeo que creó a través de la asociación Bizadelprise, una Asociación dedicada a apoyar a personas con linfedema primario y secundario, para visibilizar la enfermedad.

“Me autocensuré para no tener problemas con el banco”

Miguel, de Las Palmas de Gran Canaria, ha accedido al #Clubdelos80 con su mensaje sobre cómo decidió no protestar por los problemas que había tenido con un banco. “Pude haberlos puesto con los cachetes colorados y les habría hecho mucho daño”, contaba. Pero decidió no hacerlo para no buscarse más problemas.