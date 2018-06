The Rolling Stones proponen una moción de censura a Donald Trump

Hoy se vota la moción de censura al Partido Popular. Una moción de censura como consecuencia de la sentencia condenatoria del caso Gürtel que culminará a lo largo de la mañana de hoy con la votación que puede hacer presidente a Pedro Sánchez (PSOE) y que se calcula que se celebre antes del mediodía.

En Wake Up! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes ¿cuándo has dicho hasta aquí? ¿a quién le has hecho “tu moción de censura”? Todos hemos terminado cansados de algunas personas que resultan incómodas o tóxicas en nuestro entorno. Vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares y amigos han tenido que sufrir un “hasta aquí”en algún momento determinado.

Los músicos tampoco se quedan atrás, algunos que fueron echados de sus bandas como Pete Best (The Beatles) o Brian Jones (The Rolling Stones). Otros como R.E.M., Aerosmith o Queen están muy cansados de que el presidente Trump utilice su música en sus campañas políticas.

Y es que candidato republicano constantemente usa música de manera ilegal para su campaña presidencial. The Backstreet Boys, The Rolling Stones y The Beatles son algunos de los músicos que le han dicho “no” a Donald Trump.

¿A quién le has hecho una moción de censura?

