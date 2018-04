The Red Hot Chili Peppers tocan para Los Simpson

La familia Simpson cumple 31 años. Apareció por primera vez en antena en los cortos de The Tracey Ullman Show el 19 de abril de 1987. Desde el pasado año y tras una campaña para darle un día propio a la familia amarilla, cada 19 de abril se celebra el día mundial de Los Simpson.

En Wake UP! les rendimos nuestro particular homenaje y esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes ¿Qué personaje de la serie existe en tu familia? Todos tenemos algún familiar o conocido que podría ser el reflejo de Homer, Marge, Bart, Lisa o Maggie Simpson.

Maribel de Barcelona, entra hoya directa al Club de los 80. Sin duda que queda con Marge porque siempre está pendiente de todo el mundo sin perder ese toque picantón. Bienvenida a la familia Wake UP!

No cabe ninguna duda de que la exitosa serie de televisión ha tenido los mejores cameos de bandas y músicos. The Rolling Stones, Ramones, Smashing Pumpkins o R.E.M. han sido algunos de ellos. No podemos dejar atrás a U2 y Red Hot Chili Peppers, que en 1993 cancelaron el show del famoso payaso krusty para convertirse en la atracción principal del capítulo.

Fue Matt Groening quién llevó a la pequeña pantalla a esta familia de color amarillo que forma parte de todos los hogares del mundo, para la que el su director se inspiró en los nombres de su propia familia.

Uno de los datos más curiosos de esta serie son las predicciones que se han cumplido y que demuestran que Los Simpson van por delante de la humanidad. Estas son algunas de ellas:

SELFIES EN EL ESPEJO (en 1992)

SMARTWATCHES (en 1995)

DONALD TRUMP, PRESIDENTE (en 2000)

Lo que no sabemos es si Los Simpson saben que existe un listado de monedas de 2 euros que pueden valer hasta 1.800€. Las monedas más buscadas son aquellas que se acuñaron en el principado de Mónaco, por la excelente calidad del metal utilizado. Aquí os adjuntamos un listado con algunas de ellas.

