The Police lanzarán todos sus discos en vinilo

No paran de llegar nuevas noticias sobre lanzamientos de nuevas ediciones, recopilatorios y cajas especiales. Every Move You Make: The Studio Recordings es la recién anunciada recopilación de The Police que contendrá el catálogo completo del trío, desde Outlandos d’Amour hasta Synchronicity.

Cinco álbumes de estudio en vinilos de 180 gramos, junto con el álbum inédito Flexible Strategies, que contendrá 12 canciones que no fueron en trabajos anteriores de los británicos es lo que podrás encontrar en este nuevo lanzamiento que saldrá a la venta el 16 de noviembre. Además, viene de la mano con un breve libro de 24 páginas, pero con contundente información y fotografías nunca antes reveladas de la banda.

The Police han vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. Han estado inactivos desde 2008 cuando completaron su gira de reunión del 30 aniversario.