The Killers y The Chemical Brothers convierten Rock in Rio en una gran pista de baile

Ni la lluvia ni la derrota de Portugal en el Mundial consiguieron frenar los ánimos ni las ganas de disfrutar de las últimas jornadas de Rock in Rio, uno de los festivales más grandes del año, que se ha celebrado en Lisboa.

Los mancunianos James se encargaron de abrir la segunda tanda del festival en la que fue la actuación más marcada por la inestabilidad meteorológica. “Hola, valientes bajo la lluvia”, fueron las primeras palabras del cantante del grupo, Tim Booth, que bromeó al afirmar que la última vez que actuaron en Portugal en estas condiciones el público “huyó”.

The Killers fue el primer gran plato fuerte de la tercera jornada del festival. Después de unos grandes shows de Muse y Bruno Mars el anterior fin de semana, los chicos de Brandon Flowers tenían el listón muy alto. Sin embargo, no defraudaron y convirtieron el Parque de Bela Vista en un auténtico casino de Las Vegas.

Con una buena asistencia, pero ligeramente inferior a la de las dos jornadas anteriores, The Killers realizó un concierto de más de hora y media repleto de canciones que los lanzaron al estrellato, como All the things that I’ve done, Runaways o Read my mind. Tampoco faltó la mundialmente conocida Human y Mr. Brightside, los dos bises con los que cerraron la actuación ante un público entregado.

Los encargados de poner fin a la velada fueron The Chemical Brothers, pioneros en el subgénero electrónico big beat y que convirtieron el escenario principal en una pista gigante de baile hasta pasada la medianoche.