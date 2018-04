The Killers rinden homenaje a Tom Petty en el Salón de la Fama del Rock

Tom Petty ha sido una de las grandes influencias para la música reciente y los homenajes a su figura siguen celebrándose desde que muriera en octubre de 2017. Los últimos en rendirle homenaje han sido The Killers durante su actuación en el Salón de la Fama del Rock.

Brandom Flowers y compañía interpretaron una versión del clásico American Girl de Tom Petty and the Heartbreakers frente a un público totalmente entregado.

Con todo, no fue la única referencia al cantante que hizo el grupo, pues concluyó con tocando Free Fallin, otra de las canciones más recordadas del artista.

No es la primera vez que el grupo hace alusión a Tom Petty como uno de los grandes músicos en los que se inspiran. En uno de los conciertos más próximos a la triste noticia de su fallecimiento, The Killers le rindió un homenaje incluyendo varios temas suyos en el repertorio. “Fue como si me apuñalaran en el corazón”, aseguro Flowers en el concierto, en referencia al momento que le comunicaron la noticia. “Su música nunca morirá, y estamos agradecidos por todo lo que hizo”, sentenció.

