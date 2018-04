The Heartbreakers se unen a Beck y Patti Smith para recordar a Tom Petty

La muerte de Tom Petty, el pasado mes de octubre, fue un duro golpe para el mundo de la música. Desde entonces, muchos homenajes han tenido lugar desde todos los estilos para recordar a este artista imprescindible de la música norteamericana. Uno de los últimos fue el que The Killers hizo en el Salón de la Fama del Rock.

Desde su fallecimiento, The Heartbreakers, la banda con la que Petty había trabajado al final de su carrera, no se había vuelto a reunir. Sin embargo, eso ha cambiado, y han vuelto a encontrarse tras la muerte del artista para tocar en directo en un concierto para la fundación Autism Speak.

El concierto fue organizado por Stills, el creador de la fundación, que se unió al grupo para cantar I Will not Back Down de Petty, antes de contar con la participación de Patti Smith para la interpretación de su himno Because The Night. A continuación, terminaron con un dúo previamente anunciado con Beck, con el que interpretaron Guess I’m Doing Fine y Where It’s At.