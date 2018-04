Texas, en el festival Cap Roig 2018

Un año más, podremos disfrutar de una gran variedad de estilos musicales que van desde el pop más local hasta el rock más internacional, pasando por el folk americano o la fusión más influyente. Vuelve el Festival de Cap Roig con su decimoctava edición del 13 de julio al 22 de agosto de 2018.

Texas nunca ha tenido miedo de hacer lo que los caracteriza, y Jump On Board marca un estilo diferente, rememorando aquel sonido de su éxitos más reconocidos; “Say what you want”, “Halo”, “Black Eyed Boy”, “Summer Son”, canciones que abarcan una carrera de casi treinta años y 40 millones de ventas de álbumes. Jump On Board es un álbum compasivo, divertido y positivo. Conocer el viaje que nos proponen es, en definitiva, lo que cuenta.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com