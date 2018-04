Tears For Fears posponen su gira por problemas de salud

El dúo británico Tears For Fears se ha visto obligado a reprogramar su próxima gira por el Reino Unido debido a “problemas de salud imprevistos y ordenes del médico”. Parece ser que Curt Smith es el que tiene problemas, pero no se ha hecho oficial. Los próximos shows en apoyo de su recopilación de éxitos, Rule The World se han retrasado hasta enero y febrero del próximo año. También su participación en el Festival de Bath ha sido cancelada.

Este es el comunicado oficial que han publicado a través de Facebook:

“Tears for Fears se disculpan con sus admiradores y lamentan muchísimo cualquier inconveniente causado. Están ansiosos por trabajar en el acabado del material para su primer nuevo álbum en catorce años, con la esperanza de lanzarlo este otoño”.