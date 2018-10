Te llevamos a la première de ‘Bohemian Rhapsody’ en Londres

Una de las grandes películas que esperamos con más ganas este año es Bohemian Rhapsody. El biopic que narra el nacimiento de Queen, una de las grandes bandas de la historia, se estrena el día 31 de octubre y, después de todo lo que hemos podido ver, no podemos esperar más para verla.

Por eso, nos adelantamos a este estreno en cines y queremos invitarte al gran estreno de la película en Londres, donde estarán presentes Rami Malek, el actor que interpreta a Freddie Mercury, y el resto del elenco. Será el 23 de octubre y tenemos un viaje para dos personas con hotel incluido para disfrutar de Bohemian Rhapsody en un evento tan especial.

Para ello, debes demostrar que eres fiel seguidor de la banda y recrear la icónica pista de batería de We Will Rock You pero con objetos cotidianos y usando tu imaginación, no con instrumentos musicales. Si ahora no sabes de qué fragmento hablamos, con este vídeo lo entenderás:

Para participar, sube tu vídeo corto (no más de 20 segundos) a Twitter o Instagram con el hashtag #M80BohemianLondres y sé el más original a la hora de imitar a Queen.