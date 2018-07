El submarino amarillo de los Beatles vuelve a navegar

Para celebrar su flamante 50 aniversario, Yellow submarine de los Beatles volverá a la gran pantalla con una edición completamente remasterizada. La película, dirigida por George Dunning y basada en la canción de John Lennon y Paul McCartney, podrá verse de nuevo en glorioso sonido surround con la revolucionaria animación remasterizada en un increíble 4K. Con un sonido e imagen mejores que nunca, ahora puedes unirte a John, Paul, George y Ringo en una gran aventura tecnicolor. Desde Lucy In The Sky With Diamonds hasta Nowhere Man y de Eleanor Rigby a “ll You Need Is Love, Yellow submarine incluye algunas de las canciones más queridas de la banda más grande que el mundo haya visto.

‘The Box’ te invita al estreno en Madrid y Barcelona

No queremos que pierdas la oportunidad de volver a ver esta visionaria película, y por ello The Box ha organizado un pase en cines para disfrutar de los Beatles con una experiencia completamente nueva. Será el próximo martes 10 de julio a las 20:00 horas en los Cines Ideal (Madrid) y en los Cines Comèdia (Barcelona).

Conseguir tu invitación doble es muy fácil: sólo tienes que enviar un e-mail a submarino@m80radio.com con tus datos personales indicando en el asunto la ciudad en la que quieres verla (Madrid o Barcelona) y los primeros en llegar disfrutarán de este pase exclusivo. ¡Date prisa!

Consulta aquí las bases del concurso.

Por primera vez, Yellow submarine en vinilo

Este gran aniversario incluye una importante novedad. Los Beatles también han anunciado el el lanzamiento de un picture disc de vinilo de Yellow submarine de edición limitada. El lanzamiento del vinilo, previsto para el 6 de julio, tendrá a Eleanor Rigby, como cara B, como fue cuando se publicó en single.

La historia de esta mítica canción, que tiene casi tantos seguidores como detractores, es muy curiosa. Paul estaba descansando en la casa de los Asher cuando pensó en una canción para Ringo Starr sobre un viejo marinero. La letra incluía varios submarinos de colores, pero solo sobrevivió el amarillo. John y el artista folk Donovan contribuyeron con algunas estrofas, y varios amigos se sumaron para grabar coros. Brian Jones, Marianne Faithfull, Pattie Boyd, Mal Evans y Brian Epstein, entre otros, armaron una verdadera fiesta, entre porros e instrumentos insólitos para generar diversos efectos: silbatos, campanas, cadenas y sirenas. Evans tomó un bombo y comenzó a recorrer el estudio, seguido por el resto en fila cual carnaval carioca. Así nació la gran canción infantil universal que ha tenido incluso una versión en español hecha por los Mustang.