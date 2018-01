Sting y Shaggy estrenan su tema reggae en los Grammy

La 60º entrega de los premios Grammy a lo mejor de la música tuvo grandes momentos durante la noche. Entre ellos, cabe destacar la actuación del ex vocalista de The Police, Sting, el cual entonó un clásico que no podría ser más acertado para esta noche: Englishman in New York junto a Shaggy.

Don’t Make Me Wait es la nueva canción del trabajo realizado en conjunto entre Sting y Shaggy. Los músicos se conocieron a través de Martin Kierszenbaum, gerente de Sting y exejecutivo de A&R de Shaggy. Del encuentro nació este primer single que desembocó en un álbum completo. El material saldrá a la venta el próximo 20 de abril.

Anoche, durante la 60º de los Premios Grammy, Sting subió al escenario para cantar su clásico Englishman In New York y en el medio de la presentación apareció el jamaiquino para insertar su nuevo single.