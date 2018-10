Sting: ocho curiosidades que (quizá) no sabías de él

El pequeño Gordon nació en Reino Unido en 1951. Su pasión por la música le llegó por su admiración a los Beatles y a los Stones, los dos buques insignias de la armada musical británica. Desde sus inicios profesionales, simultaneaba su trabajo como profesor de español en un instituto con el de entrenador de fútbol, a la vez que tocaba por las noches en una orquesta de jazz de su ciudad. Repasamos su vida en estas ocho curiosidades:

1. Su verdadero nombre

Como todo el mundo podrá intuir, el cantante no nació llamándose Sting. Gordon Matthew Thomas Summer, que así se llama originalmente, empezó a ser llamado por ese mote (que en inglés significa aguijón) porque en una presentación junto a la banda Phoenix Jazzmen llevó un suéter amarillo y negro a rayas que, según el líder del grupo, Gordon Salomon, se asemejaba a una abeja. En ese momento nació su popular apodo.

2. El nacimiento de The Police

A diferencia de lo que todo mundo cree, The Police no fue creado por Sting, sino por otro integrante de la banda: Stewart Copeland. En 1977, Mike Howlett (bajo y voz), Sting (bajo y voz), Stewart Copeland (batería) y Andy Summers (guitarra) formaron la banda Strontium 90. El primer disco del grupo se llamó Strontium 90: Police Academy. De allí nació el nombre de la agupación que luego lo llevaría a la fama: The Police.

3. La dolorosa muerte de sus padres

Su madre murió a los 53 años y su padre a los 57. Sin embargo, no pudo asistir al entierro de ninguno de sus progenitores cuando éstos fallecieron a finales de los ochenta, pues estaba de gira. Justo en pleno auge de la banda The Police.

4. Escribió su autobiografía

En octubre de 2003, Sting publicó su autobiografía titulada Broken music, donde relata pasajes particulares de su infancia que se mantienen, según sus propias palabras, intensamente en su memoria, para entender como el niño que fue se ha convertido en el adulto que hoy es.

5. Preocupado por el medio ambiente

En 1989, Sting y su esposa fundaron la ONG Rainforest Foundation, una asociación sin fines de lucro que en un primer momento buscaba paliar la destrucción en la selva amazónica y el impacto devastador que este hecho tenía en la gente que vivía en aquellos territorios. Con los años, la fundación ha conseguido un impacto mundial e incluso Sting y Trudie han sido premiados por su labor filantrópica por el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

6. Legado millonario

Es uno de los diez músicos más ricos del mundo, y ha declarado que no piensa dejar nada de herencia a sus hijos. Su fortuna está calculada en más de 200 millones de euros, la cual amasó entre ventas de discos con The Police. Tiene viñedos en su propiedad de la Toscana y un castillo en Wiltshire.

7. “Soy socialista, aunque sea muy rico”

A pesar de ser multimillonario y de haber logrado el éxito, Sting afirmó en una entrevista en El País que sigue siendo de izquierdas y no olvida su pasado humilde y su niñez precaria, y que se considera socialista. El artista ha declarado que no le gusta guardar dinero, sino que lo usa para generar empleos y así ayudar a la gente.



8. Sting, el actor

Aunque la música es su pasión, ha participado en más de una decena de películas. A partir de su aparición en Quadrophenia, intervino en varias películas durante los años 80, como Dune, La Prometida o Lunes Tormentoso. A partir de finales de los 80 reflexiono y dijo: “esto no es lo mío”, aunque ha seguido apareciendo de forma anecdótica. Su mujer Trudie también se ha implicado en el cine como actriz y productora.