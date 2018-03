Steven Tyler: ocho curiosidades del líder de Aerosmith que (quizá) desconocías

Es compositor, actor y toca multitud de instrumentos. Steven Victor Tallarico, más conocido como Steven Tyler, es el líder de la banda Aerosmith. Durante su larga carrera, ha destacado por su inigualable voz que lo ha colocado en diversas listas reconociendo su importancia en el mundo del rock. Conozcamos más de cerca a esta leyenda viva de la música con estas curiosidades:

1. Es de ascendencia italiana y se crió en el barrio neoyorquino del Bronx. Tanto su padre como en las calles descubrió la música y decidió dedicarse a ellos. Su debut fue como batería en 1963 en el grupo The Barn.

2.Una actuación en el legendario club neoyorquino Max’s Kansas City, el lugar donde Warhol se dejaba caer cada noche con su tribu y donde tocaron Bob Marley, Patti Smith y Springsteen cuando eran desconocidos, le valió a Aerosmith su primer contrato discográfico. Fue en 1972.

3. No existe prácticamente ninguna droga que Tyler no haya probado. Empezó a los 16 años con el speed y la hierba, y siguió con los ácidos, la coca y el alcohol. Semejante carrerón le originó una hepatitis C y varias entradas en clínicas de desintoxicación. “Las drogas eran malas, sí, ¡pero algunos de nosotros las resistíamos!”, cuenta en su libro. Según sus confesiones, el músico habría gastado 20 millones de dólares durante todo el tiempo que fue un adicto. “Me esnifé mi Porsche, me esnifé mi casa en ese alboroto de drogas y bebida y de estar perdido”, cuenta en sus memorias. El músico también detalla cómo transportaba la droga y la consumía durante sus conciertos. “En la batería tenía de un lado un recipiente con una cañita y cocaína; y, en la otra, Coca-Cola con Jack Daniels”,confesó.

4. La canción Dude (looks like a lady) es considerada un himno a la ambigüedad, algo que Steven ha practicado desde los comienzos de su carrera. El origen de la letra tiene origen en una divertida anécdota: la banda se encontraba en un bar y al otro extremo vieron una melena rubia, se acercaron a ella con intención de ligar y descubrieron que era Vince Neil, cantante de Mötley Crüe, y dijeron “el chico parece una mujer”, de ahí el estribillo de la canción.

5. Su hija, la actriz Liv Tyler, le pidió consejo cuando le propusieron protagonizar Armageddon, porque le parecía demasiado comercial. Su padre la animó a hacerla y Aerosmith terminaron interpretando el tema central de la película, I Don’tWant to Miss a Thing, que estuvo nominada para el Oscar y es uno de sus mayores éxitos.

6. Fue miembro del jurado del talent show musical americano American Idol durante dos temporadas. Sin embargo, lo dejó para volver a dedicarse a la música. Lo que motivó al vocalista de Aerosmith a dejar el show fue el hecho de que esto lo había alejado de la banda. Tyler calificó de “sumamente entretenido” el programa y resaltó que disfrutó cada minuto en el que participó como jurado.

7. Un momento estelar de Tyler y la banda fue al convertirse en uno de los primeros grupos en aparecer en los Simpson, en el archiconocido capítulo del flameado de Moe, en cuyo local actúa la banda de Boston. “Estábamos extasiados porque era un momento de esos de ‘sabes que lo has logrado cuando’. Estás en esta banda de rock de pacotilla, una banda de rock que da fiestas para 20.000 personas por noche, y entonces te ves en televisión en el dibujo animado más grande de su época“, comentó Steven Tyler sobre el episodio.

8. Pero el grupo no se ha limitado a extender su presencia al cine y la televisión. Los videojuegos tampoco se salvaron de la influencia de los de Boston. Su primera aparición en el entretenimiento interactivo se dio de la mano del éxito mundial Mortal Kombat. En 1994, Midway lanzaba Revolution X, un juego de acción y disparos situado en un futuro cercano en el que una alianza de gobernantes corruptos, líderes militares y corporativos conocidos como la Nación del Nuevo Mundo ha conquistado el planeta. El juego comienza con el protagonista asistiendo a un club nocturno clandestino para ver actuar a Aerosmith; sin embargo, la banda es secuestrada por la Nación del Nuevo Mundo, y es tarea del jugador el rescatarla.