Stereophonics: “Siempre hemos escrito desde la perspectiva de la gente de la calle”

Stereophonics nos recibe en mitad de su exitosa visita a España, después de haber logrado un triple sold out con conciertos en dos ciudades, Barcelona y Madrid. Sus caras les delatan, no pueden ocultar su felicidad y satisfacción. La banda galesa, de quien el mismísimo Bob Dylan confesó ser gran admirador, no se ha prodigado demasiado por nuestro país, de hecho, es un viejo propósito que tienen pendiente con sus fans españoles.

Mirando siempre al futuro, la banda de Kelly Jones celebra en los escenarios sus 25 años de carrera sin caer en la nostalgia, con un nuevo disco, Scream Above The Sounds, que han presentado en España con M80.

Hemos intentado siempre seguir avanzando, en vez de celebrar alguno de nuestros discos esenciales de los 90, no queremos quedarnos atados a una única etapa…

Estos 25 años de historia les han brindado la oportunidad de vivir experiencias realmente increíbles, como conocer a uno de sus ídolos, David Bowie, y salir de gira con él. Nos cuentan que solían divertirse mucho en los partidos de fútbol sala con los que se mantenían en forma durante el tour, y que el Camaleón era un excelente jugador.

Ahh I just found this, playing five aside with David Bowie on the Reality USA tour. I remember it well! Kelly pic.twitter.com/hZNF8pvC1L — stereophonics (@stereophonics) 23 de febrero de 2015

Cuando me dijeron que iba a entrevistar a Stereophonics sentí muchísima emoción. Para mí, no es un grupo más. En 2001, cuando vio la luz Just Enough Education To Perform, estudiaba en la Universidad de Cardiff, y sus canciones sonaban en cada rincón de la ciudad. La banda procede de Cwmaman, una pequeña localidad cercana a la capital de gales. Allí nacieron los dos fundadores que quedan en sus filas, Kelly y Richard Jones, que aunque comparten apellido, no guardan ningún parentesco.

Kelly ya no reside en Gales, pero viaja a menudo a este bello país con sus tres hijas. Una tierra que despierta en él muchas emociones y que sigue inspirando su música (en Before Anyone Knew Our Names hay recuerdos junto a su compañero desaparecido, Stuart Cable, el primer batería de Stereophonics). Y siendo como es un gran observador de la realidad, en este último disco que nos han presentado con un contundente directo, plasma también algunos de los cambios sociales a los que hemos asistido, como el impacto del terrorismo o de las redes sociales en nuestra vida cotidiana.

Siempre hemos hablado desde la perspectiva de la gente de la calle, y todo el mundo ha experimentado alguna vez esa ansiedad o preocupación por la irrupción continua de noticias negativas en los dispositivos… pero a veces nos perdemos muchos momentos clave, como disfrutar del paisaje al mirar por la ventanilla de un tren