‘Space Oddity’ de David Bowie sonará para siempre en la órbita de Marte

¿Hay alguna forma de vida en Marte? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, y un buen número de expediciones han intentado buscar respuesta. Hace unos días, la compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha lanzado al espacio el cohete más potente del mundo para llegar a la órbita del planeta rojo.

Musk, un fanático de la música de David Bowie, decidió que la banda sonora que debería acompañar esta expedición no podía ser otra que Space Oddity, canción que la nave reproducirá durante toda la aventura. Además, el muñeco utilizado como piloto, vestido de astronauta, lleva el nombre de Starman.

“Imaginen eso, Bowie todavía sonando en algún lugar en espacio mientras la Tierra es eventualmente tragada por nuestro sol. Perdón por el spoiler si no sabían esto”, anunciaron desde las redes sociales del músico tras el lanzamiento del cohete. Además, publicaron un vídeo del lanzamiento acompañado con el tema Life On Mars?.

“Va a estar en el espacio cerca de un billón de años, más o menos”, explicó Musk, magnate de Silicon Valley y dueño de la marca de autos Tesla, previo a lo que fue el primer lanzamiento de ensayo de la empresa. Con una capacidad de carga de 64 toneladas, la intención de la nave es llevar un auto de su empresa al planeta rojo.

Ésta no es la primera vez que una canción es lanzada al espacio: en 2008, la NASA envió a órbita Across the Universe, de los Beatles, para celebrar por partida doble, los 40 años del tema y los 50 de la creación de la agencia espacial estadounidense.