Snow Patrol vuelve después de siete años con ‘Don’t Give In’

Snow Patrol estrena Do not Give In, el primer sencillo de Wildness, su primer disco en siete años. Según Gary Lightbody, cantante principal y compositor, “Do not Give In era originalmente sobre un amigo pasando por un momento difícil, pero cuanto más escribía en él me di cuenta de que se trataba de mí y la lucha de hacer que el álbum , que tardó 5 años y no fue fácil, junto con la lucha contra la depresión que he tenido desde que era un niño, por lo que se ha convertido en el talismán del álbum. La canción que se convirtió en una profecía autocumplida”.

Desde su debut en 1998 con Songs for Polarbears, Snow Patrol han logrado un gran número de reconocimientos comerciales y de la crítica, con 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. Tras terminar su gira Fallen Empires en 2012, los miembros de la banda decidieron tomarse un respiro para centrarse en sus proyectos personales. El largo parón de Snow Patrol ha resultado una fuente de inspiración, componer canciones que no salían de su psique de forma directa ha contribuido a sanar lo que Lightbody consideraba un bloqueo vital más que de composición.

El 25 de mayo, Snow Patrol regresan con Wildness, su primer álbum en 7 años, en el que la banda se encuentra a la búsqueda de la claridad, la conexión y el sentido, manteniéndose leales a la composición melódica, la destreza que les ha otorgado protagonismo. Este verano, además, podremos disfrutar de su directo como parte del cartel de Mad Cool el viernes 13 de julio.