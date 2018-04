Snow Patrol canta desde el espacio en ‘Life on Earth’

El nuevo álbum de estudio de los británicos Snow Patrol está a la vuelta de la esquina y por ello acaban de estrenar nuevo vídeo. Será el 25 de mayo cuando llegue Wildness, su primer disco en siete años. Life on Earth es el segundo single de la banda, que vuelve después de este parón con este nuevo disco.

El vídeo ha sido filmado en la Agencia Espacial Europea en Holanda y se lanzó a través de la cuenta de Twitter del astronauta Tim Peake. Presenta clips de espacio y ultrasonidos de embarazo, y al líder del grupo, Gary Lightbody, explorando una estación espacial.

Delighted to premiere latest video from @SnowPatrol‘s upcoming #Wildness

album. Filmed at @esa‘s #ESTEC & @SpaceExpo in NL. You might recognise some of the locations. Snow Patrol helped to support my #Principia mission w/the #spacerocks competition!https://t.co/87R3YX5BvV pic.twitter.com/g2gFltw6dv

— Tim Peake (@astro_timpeake) 12 de abril de 2018