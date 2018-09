‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana: ocho curiosidades del último himno generacional del rock

El 10 de septiembre de 1991, Nirvana publicó el single Smells Like Teen Spirit, destinado a cambiar no solo su carrera sino también la historia de la música, convirtiéndose en el último verdadero himno generacional del rock. Con un mensaje de rebeldía y algunas frases aún hoy indescifrables, descubrimos algunas curiosidades de este hito de la historia musical.

“Un estribillo ridículo”

Cuando Cobain les presentó la canción a sus compañeros de banda (que hasta ese momento sólo consistía del riff principal y la melodía vocal del coro) el bajista comentó que era “ridícula”. Sin embargo, Cobain convenció posteriormente a la banda para tocarla de forma repetida durante “una hora y media”, de acuerdo a las palabras del cantante. Krist Novoselic, el bajista de la banda, declaró en una entrevista en el 2001 que, después de tocar el riff una y otra vez, dijo: “Un momento. ¿Por qué no tocamos éste pedazo un poco más lento?” También Dave empezó a tocar un ritmo diferente en la batería. Así fue como los tres crearon el ritmo.

Una maqueta grabada en un granero

Unas semanas antes del comienzo de la grabación de Nevermind, Cobain le entregó al productor Butch Vig un casete de una grabación hecha en marzo de 1991 por los tres integrantes en un granero donde estaban incluidas varias canciones que conformarían el álbum. Vig posteriormente declaró que la calidad de la grabación era baja, y añadió: “Podía escuchar la parte de ‘Hello, Hello’ y los acordes, pero era tan indescifrable que no tenía idea de lo que podía esperar de la canción”.

Entre Pixies, Boston y Kingsmen

Fue el propio Kurt el que aseguró en una entrevista en 1994 que la canción bebía mucho de la música de los Pixies: “Estaba intentando escribir la canción pop definitiva. Básicamente estaba intentando ganarle a Pixies. Tengo que admitirlo. Cuando escuché Pixies la primera vez, conecté con esa banda tan fuertemente que quería estar en esa banda, o al menos en una banda de covers de Pixies. Usamos su sentido de dinámicas, ser suaves y tranquilos y luego duros y ruidosos”. Muchos han encontrado también similitudes con Louie Louie de The Kingsmen y con el éxito de Boston More Than a Feeling lanzado en 1976, con el cual el propio Cobain no negó un cierto parecido: “después de todo, es un riff tan estereotipado”, admitió.



Con nombre de desodorante

Kurt Cobain tenía una estrecha relación de amistad con Kathleen Hanna, cantante del grupo Bikini Kill. En 1990, en una de las tantas veces que se reunieron para conversar y pasar el rato, Kathleen escribió en la pared de Cobain ‘Kurt smells like teen spirit’. Esta frase vinculaba al músico a Tobi Vail, la baterista de Bikini Kill, con quien tenía una relación esporádica de encuentros sexuales y mensajes de amor desde hacía seis meses. Entre los 80 y 90, se popularizó una línea de desodorantes llamada Teen Spirit, usado por Tobi y a veces también por Kurt.



Un vídeo revolucionario

Imposible negarlo: un papel decisivo en el éxito de Smells Like Teen Spirit fue el lanzamiento del vídeo. Estuvo dirigido por Samuel Bayer, que se convertiría en un colaborador de David Bowie, Rolling Stones, Metallica o Green Day, pero en un momento en que era sólo un realizador novel, elegido por la banda debido a su inexperiencia y por su imagen más punk y no alineada que una banda producida por una compañía multinacional. En el ADN del clip está el largometraje de 1979 En el abismo de Jonathan Kaplan y el Rock ‘n’ Roll High School de los Ramones.



Casting para aparecer en el videoclip