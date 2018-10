Sinéad O’Connor se convierte al Islam y cambia su nombre

Sinéad O’Connor ha muerto. Al menos tal y como la conocíamos hasta ahora. La cantante irlandesa ha anunciado su conversión al islamismo y con ello su nuevo nombre: Shuhada’ Davitt, con el que además firmará sus próximos trabajos discográficos. Así lo ha anunciado en las redes sociales, mostrando su nueva vida a través de Twitter. Sostiene que su decisión fue “la conclusión natural de cualquier viaje de teólogo inteligente” y subió un vídeo de ella cantando el adhan, la llamada islámica a la oración.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page… but there’ll be hundreds of others onstage to come … https://t.co/vDFyheqOOc

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de octubre de 2018