Simple Minds regresan con nuevo disco

Walk Between Worlds, el primer álbum de estudio de Simple Minds desde el digno Big Music en 2014. Con sus ocho pistas y sus 42 minutos de duración, es un álbum relativamente conciso. También es un álbum de dos caras distintas, muy parecido al formato de álbum de la vieja escuela con el que crecieron los cantantes Jim Kerr y Charlie Burchill. Las canciones de la cara uno como Summer y The Signal and The Noise retoman las vidriosas guitarras y los nuevos ritmos dance de la era post-punk mientras que la segunda mitad explora sonidos más cinematográficos, con la canción titular y Barrowland Star, ambas con dramáticas orquestaciones grabadas en Abbey Road.

El álbum contiene dos canciones sobre la fe, Magic y Sense Of Discovery. El primero es una reflexión sobre el deseo y el hambre de la juventud: la fe que Simple Minds poseía en sus propias habilidades durante sus años de formación. Sense Of Discovery, que presenta un estribillo melódico que alude a Alive And Kicking de 1985, se centra en la voz de un narrador más viejo que transmite sabiduría y consejos a un individuo más joven.

Gira española de presentación

Simple Minds visitarán España para presentarlo en Granada (28 de junio, Plaza de Toros), Valencia (29 de junio, Jardines de Viveros) y Madrid (30 de junio, Noches Del Botanico). Serán espectáculos con tres partes: una presentación del álbum, una entrevista en directo y un set clásico de Simple Minds, que incluirá a la banda reimaginando y explorando canciones de su extenso catálogo.