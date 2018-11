Sigue la fiebre por los 90: Backstreet Boys anuncian disco y conciertos en España

Después del sorprendente anuncio de la vuelta a los escenarios (sólo británicos por ahora) de las Spice Girls, ahora son los chicos de Orlando, ellos al completo, los que anuncian nuevo disco y gira mundial para presentarlo.

Backstreet Boys publicarán su décimo trabajo, DNA, el 25 de enero. Tendrán que esperar a terminar su compromiso con el show de Las Vegas con el que llevan 14 meses triunfando para comenzar la gira mundial de presentación que les traerá a nuestro país. El 13 de mayo actuarán en el WiZink Center de Madrid y el 17 de mayo lo harán en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas saldrán a la venta el próximo 16 de noviembre.

Como adelante, además de Don’t go breaking my heart, Backstreet Boys han presentado un nuevo single, Chances, escrito por Shawn Mendes.



Los cinco chicos, que triunfaron con éxitos como Everybody y I Want it That Way ya no son el fenómeno que fueron a finales de los 90 y principios de los 2000, pero sí puede decirse que su música ha evolucionado con el tiempo. Desde que el anuncio se hizo efectivo, las redes se han llenado de mensajes de entusiasmo ante esta visita de los ídolos de masas durante ya más de 25 años.