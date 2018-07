Sheryl Crow lanzará su último disco en 2019

La cantante estadounidense de country-pop Sheryl Crow, que saltó a la fama mundial en 1994 con All I wanna do, ha anunciado que está preparando un nuevo disco que lanzará en 2019, pero será el último de su carrera.

Sheryl Crow recientemente presentó un nuevo single, Wouldn’t Want To Be Like You, en colaboración con St. Vicent, y ahora ha anunciado sus planes para lanzar su próximo y último álbum en 2019. “El nuevo trabajo incluirá las colaboraciones de Stevie Nicks, Keith Richards, Joe Walsh, Don Henley e incluso, el difunto Johnny Cash, según las declaraciones de Crow: “Son personas que he amado y con las que he trabajado antes. Son mis héroes desde siempre”, dijo.

“Los álbumes como forma de arte son una especie de arte moribundo. Las personas están más interesadas en los singles”, continuó Crow. “He tomado la decisión de que el disco que salga el próximo año será mi último. Después, simplemente lanzaré canciones que se sientan inmediatas. Es un momento de lujo para ser un artista si quieres escribir sobre lo que está pasando en nuestro país, con nuestro presidente. Hay mucho que decir. No importa cuán doloroso sea, la verdad es lo más importante. Es muy alarmante”, dijo.